Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Wimbledona, nakon što je bio bolji od Ernestsa Gulbisa.

Novak Đoković / 24sata.info

Đoković je do pobjede došao u tri seta i to 6:4, 6:1, 7:6.



Novak je sigurno ušao u meč - prvi je servirao i bez većih problema došao do 1:0, da bi odmah pritisnuo Latvijca i došao do brejk lopte na njegov servis, ali je Gulbis uspio da se odbrani. Šta više uspio je i da napravi brejk u sljedećem gemu te potom povede sa 3:1.



Čuvao je Gulbis taj brejk do osmog gema kada Srbin uspijeva da se izvuče i nakon tri brejk lopte oduzme servis protivniku. Nakon toga je vezao još dva gema i poveo sa 1:0 u setovima.



Drugi set je Đoković odigrao gotovo savršeno. Poprilično lako je došao do 5:0, da bi Gulbis onda zaprijetio sa dvije brejk lopte, ali nije mogao da oduzme servis Noletu.



U narednom gemu je Đoković imao dvije set lopte, ali ih nije iskoristio, da bi morao set da riješi na svom servisu.



Treći set donio nam je veliku borbu. Gulbis je u drugom gemu imao priliku za brejk, ali mu Đoković nije dozvolio da dođe do prednosti. Koliko je težak set bio za obojicu tenisera govori podatak da je naredna brejk lopta viđena tek u 11. gemu, a Gulbis je ovaj put spriječio Đokovića da dođe u priliku da servira za meč. Srpski teniser je odservirao sigurno za izjednačenje pa se otišlo u taj-brejk.



Tamo je najbolji srpski teniser bio uspješniji sa 7:2 i tako došao do osmine finala, gdje ga čeka Adrian Mannarino koji je, na iznenađenje mnogih, savladao zemljaka Gaela Monfisa u pet setova.







