Novak Đoković rekao je poslije pobjede nad Gulbisom da je zadovoljan svojom partijom, kao i da uživa u minutima provedenim na terenima kompleksa u Wimbledonu.

Novak Đoković / 24sata.info

Novak Đoković savladao je Gulbisa sa 3:0 u setovima i deseti put u karijeri igraće i u drugoj nedjelji Wimbledona.



"Bila je ovo dobra partija. Podigao sam nivo igre u odnosu na prva dva meča. Bio sam potpuno fokusiran na terenu, a to se desilo u pravom trenutku, jer Gulbis predstavlja pravi izazov. On je nepredvidiv, ima odličan servis, servira često preko 210 kilometara na sat... Nije lako igrati protiv takvih servera. Dobro je počeo, imao brejk prednosti, ali sam onda dobio osam gemova zaredom, što mi je dalo veliko samopouzdanje", rekao je Đoković poslije meča.



Najbolji srpski teniser zadovoljan je igrom protiv Gulbisa.



"Generalno sam zadovoljan svojom partijom, kako sam se osjećao, kako sam igrao i ne mogu više da uživam nego što je to sada slučaj", rekao je Novak.



Sljedeći Novakov protivnik je Adrian Mannarino, kojeg je srpski teniser savladao na prošlogodišnjem Wimbledonu.



"Mannarino je zaista težak protivnik na travi, ima ravne udarce i forhendom i bekhendom. Veoma dobro predviđa namjeru protivnika. Igrao je finale prošle nedejlje u Antalyji, tako da je u dobroj formi. Јa sam takođe, i nadam se da ću ponoviti rezultate iz prethodne nedjelje", sa osmijehom je završio Novak.







(24sata.info)