Trostruki vimbldonski pobjednik, a trenutno četvrti teniser svijeta Srbin Novak Đoković (30) izjavio je kako bi mogao uzeti dužu pauzu nakon što je u srijedu morao Čehu Tomašu Berdychu predati četvrtfinalni susret u Wimbledonu zbog povrede lakta.

Foto: 24sata.info

"Nije u pitanju rame, kao što su neki pisali, već lakat koji me muči više od godinu i po. Pokušao sam se dovesti u stanje za igru, prije meča sam proveo dva i po sata na tretmanu, ali nije pomoglo. Pola sata sam igrao s nepodnošljivim bolovima", rekao je Đoković koji je najavio kako će u razgovoru s ljekarima kako bi se pronašlo dugoročno rješenje.



"To što sam igrao dan za danom nikako mi nije pomoglo, ali to je situacija koju sam morao prihvatiti. Svakom sportisti je teško predati, pogotovo kada dobro igra, a ja sam igrao najbolje u posljednjih 10 mjeseci. Jasno je da ću morati mijenjati raspored turnira, a još ne znam hoću li morati na operaciju. Odavno nisam osjetio ovakvu bol, što više igram, to je gore. Razmišljam i o dužoj pauzi ", poručio je Đoković.

(FENA)