Prvi puta u Wimbledonu, a drugi puta u karijeri, najbolji hrvatski teniser Marin Čilić borit će se za naslov pobjednika na Grand Slam turniru, nakon što je u petak u polufinalu svladao 29-godišnjeg Amerikanca Sama Querreyja sa 6-7 (6), 6-4, 7-6 (3), 7-5 nakon dva sata i 56 minuta igre.

Foto: 24sata.info

Zahvaljujući petoj pobjedi nad Querreyjem u isto toliko dvoboja, Čilić je postao drugi hrvatski teniser koji se probio do finala u All England Clubu, a u nedjelju će pokušati postati i drugi Hrvat s wimbledonskim naslovom koji je 2001. godine osvojio Goran Ivanišević u svom četvrtom finalu.



Međugorac će u finalu igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojem će se sastati sedmorostruki wimbledonski pobjednik Švicarac Roger Federer i Čeh Tomaš Berdych, koji je bio finalist u All England Clubu 2010. godine.



Marin protiv Federera ima jednu pobjedu iz sedam dvoboja, onu iz polufinala US Opena 2014. godine, kad je osvojio svoj prvi Grand Slam naslov, a rezultat u dvobojima s Berdychom je 6-6, s time da je Čilić pobijedio u četiri od posljednjih pet mečeva i vodi 2-0 u srazovima na Grand Slam turnirima.

(FENA)