Godine nisu problem. Roger Federer u svojoj 35. godini dolazi do finala Wimbledona bez izgubljenog seta. U polufinalu je deklasiran Tomaš Berdych rezultatom 3:0 u setovima.

Legendarni Federer je trenutno peti teniser svijeta i upisao je 19. pobjedu protiv Berdycha koji je na 15. mjestu ATP rang-liste. Čeh je do sada skupio šest pobjeda protiv Federera, a u posljednjih osam mečeva računajući i ovaj svaki put je slavio Federer.



Fenomenalni Švicarac će naredne nedjelje igrati protiv Marina Čilića za svoju osmu titulu Wimbledona čime bi postao najstariji osvajač ovog takmičenja u Open eri.



Osim toga, Federer traga i za svojom 19. Grand Slam titulom, a ovo finale je njegovo 11. na Wimbledonu. Majstor ostaje majstor.



Pobjedom protiv Raonića upisao je 100. pobjedu na Wimbledonu i sada ga od krune dijeli samo Marin Čilić.



Berdych je uspio doći do dva tie-breaka u prva dva seta, ali jednostavno nije mogoa protiv velikog Rogera koji je tako elegantno stigao do još jedne velike pobjede. I po ko zna koji put pokazao svoju veličinu.



U prvom setu bilo je 7:4 u tie-breaku, kao i u drugom, dok je treći set završen rezultatom 6:4 za Federera, igrača koji je u svojoj 35. godini do finala Wimbledona, ponavljamo, stigao bez izgubljenog seta.

