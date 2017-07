Marin Čilić traga za prvom, Roger Federer za osmom titulom Wimbledona. Hrvatski teniser traži senzaciju, dok Švicarac lovi rekord. Hercegovac kuca na vrata najboljeg perioda svoje karijere, genijalac iz Bazela još uvijek ne izlazi kroz takva vrata. Koja strana "zareza" će se smiješiti nakon finala Wimbledona koje počinje danas u 15:00 sati?

Arhiv / 24sata.info

Finale Wimbledona: Marin Čilić (6. ATP) - Roger Federer (5. ATP), 15:00 sati

Rasprave o ukazivanju Gospe u Međugorju možda nikada neće prestati i pitanje je da li će iko dokazati da se Gospa ijednom ukazala. No, za taj grad već se vežu čuda i to egzaktna. Marin Čilić je već jednom srušio Rogera Federera, a uskoro ćemo saznati da li to može učiniti i drugi put kada stanu jedan nasuprot drugoga u finalu Wimbledona.



Čilićeva osveta za prošlu godinu?



Hrvatski teniser Čilić ima samo jednu pobjedu u sedam mečeva protiv legendarnog Federera. Sjajan znak, ukazanje, jeste podatak da je ta jedina pobjeda stigla na jedinom Grand Slamu koji je Čilić osvojio. Radi se o US Openu iz 2014. godine. Ako i danas savlada Federera, moći će se reći da Čilić ne slavi često protiv Federara, ali da, kad ga dobije, tada i osvoji neki Grand Slam naslov.





Federer je aspolutni favorit u ovom finalu, ali ukoliko njegov ubitačni omjer pobjeda i poraza protiv Čilića (6:1) pogledamo kroz prizmu njihova posljednja tri okršaja, onda nije teško zaključiti kako Čilić, gledajući iz aspekta posljednjih okršaja sa Federerom, ima jako dobre šanse.



Naime, oni su u augustu 2014. godine igrali na Rogers Cupu kada je Federer slavio u osmini finala sa tijesnih 2:1. Potom je Čilić u polufinalu spomenutog US Opena iz septembra 2014. godine slavio sa ubjedljivih 3:0, da bi prošle godine Federer slavio u četvrtfinalu Wimbledona sa 3:2 pri čemu je Čilić propustio čak četiri meč lopte. To su određeni detalji iz njihova posljednja tri međusobna duela.



Nesalomljivi Federer



Čak i da Čilić uspije napraviti senzaciju, svijet će ostati naklonjen Federeru koji će 8. augusta proslaviti 36. rođendan, jer ovo je njegovo 29. finale na Grand Slam turnirima na kojima je skupio rekordnih 18 trofeja. Ukoliko slavi i danas, postat će i rekorder samog Wimbledona, elitnog turnira kojeg niko nije osvajao osam puta. Po sedam titula imaju on, William Renshaw i Pete Sampras.



Govoreći o Federeru, teško je pronaći prave riječi. Čovjek je od 2012. godine do početka 2017. godine bio bez ijednog trofeja na Grand Slam turnirima. U julu prošle godine saopćio je da je njegova sezona završena. I onda je stigao na Australian Open ove godine te ga osvojio pri čemu je u finalu savladao najvećeg rivala Rafaela Nadala u pet setova. Osvojio je i dva mastersa Indian Wells i Miami. Sada lovi i Wimbledon. Godine nisu problem njegovoj eleganciji i umijeću.



"Morate biti unikatni da to uradite. Nije to, kao eto, uzmete šest mjeseci odmora i vratite se. Ja da uzmem šest mjeseci odmora ne bih se više nikada trebao ni vraćati. Stvari ne funkcionišu tako za svakoga", kazao je Tomaš Berdych nakon poraza od Federera u polufinalu ovogodišnjeg Wimbledona, a odgovarao je na pitanje novinara kojeg je zanimalo koliko je Federeru pomogao odmor od jula 2016. do januara 2017. godine.



Čeh je, dakle, jasno odgovorio. To što je Federer pauzirao ne znači da je uštedio na fizičkoj spremi, na snazi i zbog toga napravio uspjehe u 2017. godini. Ne, on je unikat i zato radi ovo što radi. Ove godine je propustio i takmičenja na šljaci, pa tako i Roland Garros, da bi se posvetio Wimbledonu. I pokazao je da on može tako. Ali ne svi, tvrdi Berdych.



Čilić ulazi u historiju hrvatskog tenisa, Federer pomjera historiju svjetskog tenisa



Nije upitno da li je Federer najveći teniser svih vremena - ima najviše osvojenih Grand Slam naslova (18), najviše nastupa u finalu Grand Slam turnira (29, brojeći i današnji), jedini je teniser koji je tri različita Grand Slam turnira osvajao barem po pet puta - već je pitanje gdje mu je kraj? U 35. godini (skoro 36.) osvojio je Australian Open i došao do svog 11. finala Wimbledona na kojem nije izgubio nijedan set.



A ko zna šta je sudbina spremila? Možda će Federer danas osmi put osvojiti Wimbledon, što nikome nije uspjelo, i konačno sam čuvati rekord po broju osvojenih titula na barem jednom Grand Slam turniru. Roland Garros je najviše puta osvajao Rafael Nadal (10), Australian Open su najviše puta osvajalo Roy Emerson i Novak Đoković (6), dok su US Open po rekordnih sedam puta osvajali Richard Sears, William Larned i Bill Tilden (u Open eri po pet naslova imaju Jimmy Connors, Pete Sampras i Roger Federer).



S današnjom titulom Federer bi postao i najstariji osvajač Wimbledona. I možda mu to bude posljednja Grand Slam titula karijere.



A možda će upisati poraz i više nikada ne osvojiti neki Grand Slam naslov te na taj način lansirati Marina Čilića u njegov najbolji period karijere, jer Čilić sa svojiih 28 godina (u septembru slavi 29. rođendan) u budućnosti može napasti i mjesto najboljeg tenisera svijeta s obzirom da je mlađi od Andyja Murrayja (30), Novaka Đokovića (30) i Rafaela Nadala (31), čije forme u posljednje vrijeme variraju.



Čilić bi osvajanjem titule postao jedini hrvatski teniser sa dva različita Grand Slam naslova, a već je jedini Hrvat koji se plasirao u dva različita finala Grand Slam turnira. Osvajanjem Wimbledona izjednačio bi uspjeh legendarnog hrvatskog tenisera i svog bivšeg trenera Gorana Ivaniševića koji je na ovom londonskom turniru 2001. godine osvajanjem naslova ispisao jednu od najljepših sportskih priča svih vremena.



Put do finala



Federer je do ovog finala rušio redom Dolgopolova (1:0, predaja), Lajovića (3:0), Zvereva (3:0), Dimitrova (3:0), Raonića (3:0) i Berdycha (3:0). Ovo mu je treći put da do finala Wimbledona stiže bez izgubljenog seta.



Čilić je na putu ka finalu izbacivao Kohlschreibera (3:0), Mayera (3.0), Johnsona (3:0), Bautistu (3:0), Mullera (3:2) i Querreyja (3:1).



Na Federerovoj strani bio je Novak Đoković koji je zbog povrede predao meč Berdychu, dok su na Čilićevoj strani bili Rafael Nadal (ispao od Mullera) i Andy Murray (ispao od Querreyja).



Centre Cout je na kraju prepušten teniserima koji su pokazali najviše. A da li ćemo gledati senzaciju Čilića ili još jednu elegantnu pobjedu Federera, reći će nam njihova razmjena udaraca.

(klix)