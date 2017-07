Marin Čilić je postao drugi hrvatski teniser koji se probio do finala Wimbledona, a poruke podrške dobio je i od njegovog bivše trenera Gorana Ivaniševića, koji je 2001. godine osvojio najveći svjetski turnir.

"Ne želiš izgubiti finale Wimbledona. Izgubio sam tri finala i nikoga nije bilo briga. Mislim da niko nije ni znao da sam bio u finalu. Kad osvojiš turnir, onda to cijeli svijet zna", poručio je Ivanišević.



Bivši trener Čilića je poručio da ima priliku da postane pobjednik Wimbledona.



"Prije svega mora uživati u trenutku, u činjenici da je u finalu najvećeg svjetskog turnira. Ako to zaboraviš, odmah se stegneš. Bit će mu teže, jer je Roger već toliko puta pobjeđivao i svi će biti za Rogera. Ali, ako će igrati kao do sada, imat će šansu. S finalom nikad ne znaš, šanse su uvek 50:50", podvukao je Ivanišević.



Meč između Marina Čilića i Rogera Federera igra se danas s početkom u 15 sati.

