Roger Federer, legendarni švicarski teniser, pokazao je da je i u 36. godini najbolji. Savladao je u finalu Marina Čilića sa 3:0 () i tako došao do rekordne osme titule Wimbledona, a to je bila ujedno i 19. Grand Slam titula za Švicarca. Finale nije ispunilo očekivanja. Čilić je imao problema sa žuljevima, a Federer je došao možda do najlakše pobjede u finalima.

Federer nije imao problema u prvom setu. Napravio je brejk u petom gemu i poveo sa 3:2, a zatim je hrvatskom teniseru oduzeo servis i u devetom gemu, te tako dobio prvi set rezultatom 6:3.



Legendarni Švicarac je drugi set završio ekspresno. Ponovo je napravio dva brejka, a to mu je bilo dovoljno da set dobije sa 6:1. Oduzeo je Čiliću servsi u drugom i šestom gemu, a zatim je odservirao bez izgubljenog poena za 6:1.



Federer je u trećem gemu imao jednu brejk loptu, no nije ju iskoristio. Ipak, jeste drugu u sedmom gemu kada je poveo sa 4:3, a zatim je odservirao za 5:3. Čilić je u nastavku zadržao servis, međutim Švicarac je servirao i dobio je set sa 6:4, a time i meč sa 2:0.



Švicarski teniser je ovim došao do osme titule Wimbledona i postao teniser sa najviše osvojenih titula na ovom takmičenju. Od ranije je rekorder prema broju Grand Slamova, a sada je samo rekord obnovio i došao do 19. titule. Vrijedi istaći i da mu je ovo bio 19. u uzastopni nastup na Wimbledonu.



Australian Open je osvajao pet puta (2004. godine, 2006., 2007., 2010., 2017.), dok šampion Roland Garrosa bio jednom (2009. godine). Titule na Wimbledonu do sada je osvajao sedam puta (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012), te mu je ovo bila osma. US Open je osvojio pet puta do sada (2004., 2005., 2006., 2007., 2008.).



