Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zbog problema s velikim žuljem na lijevom stopalu, kojega je zadobio u polufinalnoj pobjedi protiv Amerikanca Sama Querreya, nije mogao u finalu Wimbledona pružiti svoju najbolju igru te je uvjerljivo izgubio od Švicarca Rogera Federera sa 3-6, 1-6, 4-6.

Foto: Twitter

"Više od poraza boli činjenica što nisam mogao dati svoj maksimum. Znam koliko sam truda i rada uložio da dođem do ovoga trenutka, pogotovo posljednjih mjeseci. Ti osjećaji su kulminirali tijekom meča i zato ih nisam mogao suzdržavati, ali pokušavao sam smoći snage da dam sve što mogu i da se borim do kraja", rekao je Čilić i objasnio o kakvim se problemima radilo:



"Pred kraj meča s Querreya sam počeo osjećati žulj ispod palca na lijevom stopalu. Bilo je i krvi, pokušali smo to riješiti s fizioterapeutima koji su mi puno pomogli. Ipak, tijekom meča osjećao sam bol svaki put kada bih se oslonio na svoje lijevo stopalo. Zbog toga nisam bio dovoljno brz, nisam se mogao dobro namještati na loptu, kasnio sam u svakoj reakciji, a u meču protiv Rogera morate biti na vrhuncu svojih mogućnosti".



Čilić je pobjedom protiv Federera mogao po prvi put u karijeri ući u društvo pet najboljih tenisača svijeta, no u ponedjeljak će ipak biti šesti na ATP ljestvici što je izjednačenje njegovog najboljeg plasmana u karijeri.



"U posljednje vrijeme sam dosegao razinu koncentracije koja je puno veća nego dosada što mi daje samopouzdanje za dalje. Znam da sam dosegnuo najveću moguću razinu igre na travi. Cilj mi je do kraja godine ući među prvih pet na ATP ljestvici i tamo se zadržati, ali proces mog napretka je puno duži", zaključio je Čilić.



Svoje viđenje finalnog dvoboja dao je i Čilićev trener Jonas Bjorkman.



"Finale nije proteklo onako kako smo htjeli. Imali smo velike nade prije početka, Marin je igrao fenomenalan tenis posljednja tri do četiri mjeseca, a posebno je bio impresivan ovdje u Wimbledonu. Nažalost, zbog velikog žulja na lijevom stopalu kojega je zaradio u polufinalu nakon šest gemova više nije mogao igrati na visokoj razini. Bilo je teško gledati ga kroz što sve prolazi, a što je i razumljivo. Šteta što ovaj dan nije ispao onako kako smo se nadali, ali za dan ili dva bit će ponosan na ono što je napravio ovdje. Trebamo ponijeti sve pozitivno iz sezone na travi i prenijeti to na turnire na tvrdoj podlozi koji slijede te odigrati dobro u New Yorku", kazao je Bjorkman i komentirao kako je raditi s Čilićem kojega trenira godinu dana:



"Čilić je odličan dečko, jako pristojan, ali ujedno i veliki radnik. Usto ima i sva potrebna oružja za osvojiti 'grand slam' turnir i zato je sjajno raditi s njim. Danas je bio blizu osvajanju svog drugog 'grand slama', a nadam se kako će ih u budućnosti osvojiti još nekoliko i etablirati se kao jedan od pet najboljih tenisača na svijetu".



(FENA)