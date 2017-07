Dan nakon što je povrijeđen izgubio finale Wimbledona od Rogera Federera 6:3, 6:1, 6:4, Marin Čilić je Novoj TV dao intervju u kojemu je analizirao jedan od svojih najboljih Grand Slamova u karijeri.

Marin Čilić / 24sata.info

"Emocije su se ipak malo slegle i lakše mi je prihvatiti jučerašnji dan (nedjelja). Ipak, i dalje ostaje gorak okus u ustima. Ono što sam jučer prošao i proživio bilo je zbilja teško, pogotovo znajući koliko sam truda uložio da dođem do finala, da pokušam osvojiti Wimbledon", rekao je Marin, koji je i dalje šesti igrač svijeta s više od 1000 bodova prednosti ispred Thiema.



Marin je još od polufinala protiv Querryja imao problema s lijevim stopalom, koje ga je "izdalo" u najvećem meču u karijeri. Ali, uprkos porazu od jednog od najvećih tenisera svih vremena, Čilić je zadovoljan.



"Ponosan sam na sebe i svoj tim. Napravio sam golemi iskorak u svojoj igri, ali u mentalnoj snazi. Ovo je prvi put u karijeri da se osjećam ovako moćno. Cijelu travnatu sezonu sam odigrao fenomenalno, imao sam par teških mečeva, ali sa svime sam iznimno zadovoljan. Žao mi je i radi moje ekipe, znam što su prošli sa mnom, a žao mi je i radi svih navijača u Hrvatskoj. Nadao sam se da mogu pružiti najbolji mogući meč u najboljem mogućem trenutku, ali to je dio sporta. Prihvaćam to na pozitivan način i siguran sam da ću sebi dati priliku da opet igram za naslov u Wimbledonu", rekao je Marin i dodao da je primjetio da ga drugi igrači gledaju na potpuno drugačiji način.



"Mislim da su svi shvatili koje su moje mogućnosti, što me jako veseli. I Goran i ljudi oko tenisa gledaju me drukčije i osjećam da mogu napadati velike titule i da spadam među favorite", rekao je Čilić.



Nedavno je rekao da želi da postane najbolji teniser svijeta, a ta želja i danas živi u njemu.



"To je moja velika želja i čeka me mukotrpan rad i odricanje. Ali, vjerujem u to. Ovaj zadnji period daje mi veliko samopouzdanje i vjeru da ću nastaviti u tom smjeru. Nadam se da ću se, kad završim karijeru, moći osvrnuti i reći da sam u jednom trenutku u karijeri bio najbolji što sam mogao biti", rekao je Marin.



Njegov sjajan rezultat u Wimbledonu ponovo je podigao tenisku euforiju u Hrvatskoj.



"To mi jako puno znači. Ima u Hrvatskoj još jako puno prostora da se iskristaliziraju svi naši talenti. Sigurno ovaj rezultat budi puno veću pažnju nakon Davis Cupa prošle godine. I tome se veselim, bit ću u Kolumbiji u reprezentaciji", zaključio je najbolji teniser Hrvatske.







