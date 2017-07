Bivši osvajač Wimbledona Pat Cash izjavio je da je švicarski teniser Roger Federer nadmašio sve mnogo mlađe rivale te da je jedini favorit za osvajanje US Opena.

Pat Cash / 24sata.info

"Federer je nadmašio sve mlade igrače koji su došli poslije njega, Rafaela Nadala, Novaka Đokovića, Andyja Murrayja. Ne kažem da se oni ne mogu vratiti, ali on je nevjerovatan", rekao je Cash novinarima.



Naglasio je da će mu se bilo ko teško moći suprotstaviti na US Openu.



"Ko će mu se suprotstaviti na US Openu? Da li će Andy igrati? Da li će Đoković igrati? Pretpostavljam da Rafa hoće. Wawrinka će sigurno biti bolji, ima fenomenalne performanse", rekao je Cash.



Federer je nekoliko sedmica prije 36. rođendana osvojio rekordnu osmu titulu u Londonu, čime je stigao do 19. Grand Slama u karijeri. Od svih grand slamova, Federer je u New Yorku osvojio pet, svih pet u nizu 2004-2008.





(AA)