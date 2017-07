Jamie Murray, stariji brat britanskog tenisera Andya Murraya, izjavio je da je za njega Novak Đoković "životinja" i da je najbolji teniser na svijetu, javlja Anadolu Agency (AA).

Novak Đoković / 24sata.info

Telegraph i IBM su objavili listu tenisera koji su obilježili Wimbledon u posljednjih trideset godina, a na njoj se nalazi i Đoković.



Jamie, koji je bio uključen u sastavljenje pomenute liste igrača, kazao je novinarima da je po njemu Đoković najbolji.



"Novak je, bukvalno rečeno, životinja. Koliko puta ste vidjeli da pobjeđuje u epskim mečevima koji traju četiri ili pet sati. To je nezamislivo. Jednostavno trebate mu skinuti kapu za to. Po meni, on je najbolji teniser i zato je dominirao prethodne četiri godine", rekao je Jamie.



(AA)