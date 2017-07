Bh. teniser Damir Džumhur (79. ATP) danas je igrao finale kvalifikacija za ATP turnir u Hamburgu u kojem je Ukrajinca Sergija Stahovskog (114. ATP), kojeg je savladao 2:0 u setovima te se plasirao u glavni žrijeb.

Damir Džumhur / 24sata.info

Tokom prvog seta teniseri su čuvali svoj servis. Tek u desetom gemu je Džumhur stigao do break šanse, odnosno do set lopte, no, Stahovski se spasio. U narednom gemu priliku za break nije iskoristio Ukrajiinac. Prvi set je riješen u tie-breaku, a uspješniji je bio bh. teniser, bilo je 7:6 (7:5).



Damir je odlično otvorio drugi set te je iskoristio drugu break loptu i poveo 1:0 protiv Stahovskog, a potom dobrim sevisom povisio na 2:0. Ipak, ukrajinski teniser se vraća, osvaja svoj servis, a onda vraća break za izjednačenje 2:2.



U sedmom gemu je Džumhur igrao odlično te je zasluženo stigao do novog breaka i prednosti 4:3 prepustivši Stahovskom samo jedan poen. Međutim, uslijedio je novi povratak ukrajinskog tenisera koji je u desetom gemu oduzeo servis Damiru za izjednačenje 5:5. Džumhur prilikom servisa nije osvojio nijedan poen, ali se potom izborio u narednom gemu i vratio break za 6:5.



Preostalo je da uspješno servira i slavi u ovom meču, što je i učinio bez izgubljenog poena. Drugi set je dobio rezultatom 7:5 i plasirao se u glavni žrijeb ATP turnira u Hamburgu.



Meč je trajao sat i 42 minute.



ATP Hamburg, finale kvalifikacija:



Damir Džumhur - Sergij Stahovski 2:0 (7:6/7-5/, 7:5)



