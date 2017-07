Ruski tenisač Andrej Rubljev pobjednik je 28. izdanja ATP turnira u Umagu nakon što je u finalu svladao Talijana Paola Lorenzija s 6-4, 6-2.

Foto: 24sata.info

Devetnaestogodišnji Rubljev, inače 74. na ATP listi, osvojio je prvi turnir u karijeri i to posve neočekivano jer je izgubio u zadnjem kolu kvalifikacija i već pakirao svoje stvari, ali je ipak ušao u glavni turnir nakon odustajanja Borne Ćorića. Rubljev je i prvi "lucky loser" osvajač ATP turnira još od 2009. godine, kada je Rajeev Ram osvojio Newport.



U finalu je Rubljev nadigrao 16 godina starijeg Lorenzija, koji je ostao na jednom naslovu u karijeri. Mladi Rus je s dva "breaka" dobio prvi set, a i u drugom setu je još lakše dvaput oduzeo servis Talijana i za sat i 17 minuta došao do trijumfa. On je i drugi Rus pobjednik Umaga nakon Nikolaja Davidenka 2009. godine.



Rubljev je za pobjedu dobio 87 tisuća eura, a pobjednički pokal mu je uručio wimbledonski pobjednik Goran Ivanišević.





(FENA)