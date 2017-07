(24SATA.INFO)

Najbolji srbijanski teniser i bivši svjetski broj jedan Novak Đoković objavio je danas na svom Facebook profilu da više neće igrati nijedan meč do kraja ove godine.

Đoković (30) predao je meč u četvrtfinalu Wimbledona protiv Tomasa Berdycha 12. jula, što se ispostavilo kao njegov posljednji nastup ove godine.



Šampion US Opena 2011. i 2015. kazao je da se muči sa povredom više od godinu i po.



„Zdravo svima, zdravo iz Beograda. Želim sa svima da objavim vijesti. Poslije godinu i po dana i problema laktom, a koji su kulminirali u prethodnih nekoliko mjeseci, odlučio sam da ne igram do kraja 2017. Nažalost, ova odluka je morala biti donesena. Wimbledon je vjerovatno bio pretežak turnir za mene u smislu bolova", kazao je Đoković.



„Konsultovao sam se sa mnogim doktorima i specijalistima, brojnim stručnjacima, i to tokom posljednjih godinu, godinu i po dana, a naročito u posljednja dva mjeseca. Svi su se saglasili da je pauza neophodna. Ništa tu ne može da se dogodi odjednom, već treba pustiti da se prirodnim putem to oporavi. Profesionalno posmatrano, meni je to bilo veoma teška odluka, ali treba gledati pozitivnu stranu, vjerujem da se sve u životu dešava sa razlogom. Oko dva mjeseca neću uzimati reket u ruke, posvetiću se oporavku i porodici”, dodao je Đoković.



Đoković je kazao kako se nada da će nakon povratka igrati još mnogo godina.



Uskoro Đoković i njegova supruga Jelena očekuju rođenje drugog djeteta.



