Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur nije se uspio plasirati u finale ATP turnai u meksičkom Los Cabosu.

Damir Džumhur / 24sata.info

Džumhura je u polufinalu 637.395 dolara pobijedio drugi nosilac i 24. igrač na ATP listi Amerikanac Sam Querrey sa 3:6, 6:4, 6:4.



Najbolji bh. teniser tako je prupustio priliku da izborui svoje prvo ATP finale koje bi mu donijelo najbolji ranking u karijeri. Džumhur je bio na dobrom putu da pobijedi drugog favorita turnira. U prvom setu koristio je sve greške Querreya i sa dva brejka došao do vodstva.



U istom ritmu Džumhur je nastavio i drugi set, ali je propustio da relizira dvije brejk lopte u drugom gemu. Querrey se sa četiri dobra servisa vratio, a time je dobio dodatno samopouzdanje. Prelomni trenutak dogodio se u sedmom gemu, kada je nakon osam minuta igre Amerikanac uspio doći do prvog brejka u meču, iz petog pokušaja što mu je bilo dovoljno da osvoji set i izjednači rezultat.



Psihološku prednost Querrey je iskoristio i na početku trećeg seta kada je odmah došao do brejka. Sigurnim servisom američki teniser nije dopuštao Džumhur da dođe do uzvrati brejk te je došao do pobjede i finala u kojem će igrati protiv Australca Thanasija Kokkinakisa.



ATP turnir u Los Cabosu:



Sam Querrey - Damir Džumhur 2:1 (3:6, 6:4, 6:4)







(FENA)