Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pridružio se Rogeru Federeru, Rafaelu Nadalu i Dominicu Thiemu u momčadi Europe koja će se od 22. do 24. rujna suprotstaviti ekipi "Svijeta" na inauguralnom izdanju Laver Cupa, koje će biti održano u O2 Areni u Pragu, stoji u priopćenju za medije vodstva ovog novostvorenog natjecanja.

Marin Čilić / 24sata.info

Europsku reprezentaciju će voditi legendarni Šveđanin Bjorn Borg, dok su za momčad "Svijeta" pod vodstvom Johna McEnroea nastup zasada potvrdili Kanađanin Miloš Raonić te trojica Amerikanaca John Isner, Jack Sock i Sam Querrey.



S obzirom na ozljede koje su iz konkurencije za europsku momčad izbacile Novaka Đokovića i Stana Wawrinku, Marin Čilić je bio logičan izbor kao šesti tenisač na pojedinačnoj ATP ljestvici i ovogodišnji finalist Wimbledona.



Marin Čilić, 28-godišnji Davis Cup reprezentativac koji je prošle godine s Hrvatskom stigao na set od osvajanja trofeja, ujedno je i najmlađi aktivni osvajač Grand Slam naslova, otkako je trijumfirao na US Openu 2014. godine.



"Biti dijelom prvog izdanja Laver Cupa je doista uzbudljivo i nešto čemu se veselim. Velika mi je čast što mogu predstavljati Europu", izjavio je najbolji hrvatski tenisač kojeg je ozljeda stopala spriječila u pokušaju da se bolje suprotstavi legendarnom Švicarcu Rogeru Federeru u ovogodišnjem wimbledonskom finalu.



"Znam koliko dobro Roger igra ove sezone pa će biti lijepo biti na istoj strani s njim u Pragu", dodao je Marin kojem će najveći problem vezan za nastup u Pragu biti prilagodba na tvrdu podlogu i dvoranske uvjete samo pet dana nakon nastupa za Hrvatsku u doigravanju za Svjetsku skupinu protiv Kolumbije u Bogoti, gdje će se igrati na zemlji i na nadmorskoj visini od 2600 metara.



Uz Čilića, Federera, Nadala i Thiema, izbornik momčadi Europe Bjorn Borg na raspolaganju ima još dva mjesta za kompletiranje sastava, a izgledno je da će jedan od te dvojice biti najbolji češki tenisač Tomaš Berdych, koji se stavio na raspolaganje.



"Momčad Europe je sastavljena od najvećih zvijezda i ne mogu biti ništa drugo nego oduševljen. Marin je imao najkonstantniju sezonu u karijeri i s njim je naša postava značajno dobila na kvaliteti", izjavio je Bjorn Borg.



Iako se na papiru čini kako je europska momčad u velikoj prednosti pred onom koju će voditi John McEnroe, legendarni Amerikanac ne potpisuje predaju.



"Europa ima trojicu Grand Slam pobjednika, ali momčad Svijeta ima četvoricu koji pripadaju društvu najboljih servera", izjavio je McEnroe i istaknuo ulogu Sama Querreyja koji se posljednji pridružio njegovom sastavu.



"Sam je opasan igrač koji je na posljednja dva izdanja Wimbledona iznenadio igrača koji je u tom trenutku bio svjetski 'broj 1', a njegova je igra vrlo snažna".



Querrey je ove godine u Wimbledonu stigao do svog prvog polufinala na Grand Slam turnirima, gdje ga je zaustavio Marin Čilić, a prošlog je tjedna ovaj 29-godišnji Amerikanac u meksičkom Los Cabosu osvojio deseti trofej u karijeri.



U Meksiku mu je ove sezone pošlo za rukom osvojiti dva naslova, jer je u ožujku trijumfirao i u Acapalcu, a na putu do naslova svladao je Rafaela Nadala i Dominica Thiema, buduće suparnike na Laver Cupu.



"Pobjede nad četvoricom igrača iz Top 20 te proboj do polufinala Wimbledona bili su novi vrhunski dometi. Dosadašnji dio sezone je bio vrlo zabavan i ne mogu dočekati nastup na Laver Cupu", izjavio je Querrey.



Turnir koji nosi ime posljednjeg tenisača koji je u istoj kalendarskoj godini (1969.) osvojio sva četiri Grand Slam trofeja, legendarnog Australca Roda Lavera, te jedinog koji je to uspio učiniti prije toga i kao amater (1962.), bit će igran tijekom tri dana na jednom terenu, a radit će se o mješavini pojedinačnih dvoboja i mečeva parova.



Očekuje se da će posljednja dva imena u sastavima obiju momčadi, izbornici Bjorn Borg i John McEnroe objaviti u sljedećim tjednima, a najkasnije neposredno po završetku US Opena.



(FENA)