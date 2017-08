Marin Čilić je otkazao nastup na ATP turniru iz serije Masters 1000 koji će se idućeg tjedna igrati u Cincinnatiju, a razlog je ozljeda noge, zbog koje je odustao od sudjelovanja na ovotjednom turniru u Montrealu.

Marin Čilić / 24sata.info

Marin je upravo u Cincinnatiju prošle godine osvojio svoj prvi pojedinačni naslov u karijeri na turnirima Masters 1000.



"Jako sam želio igrati u Cincinnatiju, tu sam prikazao neke od najboljih igara tijekom karijere, no još se uvijek ne osjećam potpuno spremnim za nastup na najvišoj razini i obranu naslova. Počeo sam s pripremama i napredak je vidljiv, no nemam dovoljno vremena da se pripremim za Cincinnati i budem sasvim spreman da ondje igram.Međutim, uvjeren sam da ću se vrlo brzo vratiti u akciju i jedva čekam nadolazeći US Open", kazao je najbolji hrvatski tenisač.





(FENA)