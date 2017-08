Na meču prvog kola WTA turnira u Konektikatu između Julije Putinceve i Aliz Korne dogodila se velika svađa na teniskom terenu.

Zapravo, Kazahstanka Putinceva poludjela je na svog trenera jer je aplaudirao njenim osvojenim poenima u meču koji je izgubila 6-0 i 6-0. Zatim je pokušao da joj pomogne savjetima, ali nije baš išlo.



"Zašto stalno žvačeš žvakaću gumu i gledaš svoje glupe video snimke. Jesi li glup ili nešto?", pitala je Putniceva trenera.



"Šta ti je, Julija?", upitao je teniserku.



Ona mu je potom odmah uzvratila. "Nikad mi nisi aplaudirao kada bih osvojila poen. Samo gledaš svoje glupe video snimke", završila je.



Ovako je tekao razgovor do kraja.



Trener: "Jesi li ok?"



Putinceva: "Jesi li ti ok? Odigrala sam dugačak gem i nisi mi zapljeskao niti jednom".



Trener: "Ali suparnica je napravila grešku. Kako mogu tome zapljeskati?"



Putinceva: "Pa šta? Publika je aplaudirala mojim greškama, mogao si i ti na njenu".



Trener: "Hoćeš li biti bolja na terenu ako počnem aplaudirati? Imaš li kakav plan?"



Putinceva: "Da, da odem odavdje. Možeš prestati da me podržavaš. Zašto si uopšte došao ovdje?"



Trener: "Moraš prići bliže loptici, previše si udaljena. Došao sam da ti pomognem savjetom".



Putinceva: "Bolje izbriši taj glupi osmijeh s lica!"



Trener: "Shvatam".



Na kraju je Kislianski otišao s terena, a teniserka se ipak kasnije izvinila putem društvenih mreža.



"Želim se izviniti svom treneru na onome što sam rekla. Moje emocije često me zasljepljuju".



