Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić postavljen je za petog nositelja na posljednjem "Grand slam" turniru sezone, US Openu koji počinje u ponedjeljak u New Yorku, dok će status nositeljica imati i dvije hrvatske igračice, Ana Konjuh i Mirjana Lučić-Baroni, koje su postavljene za 21., odnosno 29. nositeljicu.

Marin Čilić / 24sata.info

Čilić je trenutačno sedmi tenisač svijeta, no na ovogodišnjem izdanju "grand slam" turnira kojega je osvojio 2014. godine bit će peti nositelj jer su još ranije svoj nastup otkazali Srbin Novak Đoković i Švicarac Stan Wawrinka. Čilić zbog ozljede noge nije igrao na ATP Touru punih šest tjedana, odnosno od poraza u finalu Wimbledona od Rogera Federera 16. srpnja, pa je upitno u kakvoj će formi biti u New Yorku.



Za prvoga nositelja postavljen je trenutačno prvi igrač svijeta, Španjolac Rafael Nadal koji je podizao pobjednički pehar u New Yorku 2010. i 2013. godine. Drugi nositelj bit će Britanac Andy Murray, koji je kao i Čilić, posljednji turnir igrao u Wimbledonu zbog ozljede kuka, slijede Švicarac Roger Federer, koji je osvojio pet US Opena zaredom od 2004. do 2008. godine, te Nijemac Alexander Zverev.



Kod tenisačica će po prvi puta u svojoj karijeri status prve nositeljice na nekom "grand slam" turniru imati Čehinja Karolina Pliškova, prošlogodišnja finalistica ovog turnira. Pliškova je nakon ovogodišnjeg Wimbledona po prvi puta u karijeri stigla na prvo mjesto WTA ljestvice, a i trenutačno se nalazi na tom mjestu. Druga nositeljica bit će Rumunjka Simona Halep, a treća aktualna wimbledonska pobjednica Španjolka Garbine Muguruza.





(FENA)