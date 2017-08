Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u finale ATP turnira u Winston-Salemu, koji se igra za nagradni fond od 664.825 dolara.

Arhiv / 24sata.info

Džumhur je u polufinalu pobijedio Britanca Kylea Edmunda sa 1:6, 7:5, 6:3, za sat i 53 minute igre.



Prvi bh. reket nastavio je uspješan niz i savladao 45. igrača svijeta, drugi put u karijeri. Nakon prvog seta koji je u potpunosti pripao Britancu, Džumhur je u nastavku meča uspio popraviti igru, prvenstveno smanjiti broj neiznuđenih grešaka, a u 12. gemu doći do brejka te izjednačiti rezultat u setovima.



U trećem setu bh. teniser je došao do brejka u četvrtom gemu, ali je Britanac ubrzo uzvratio. Ipak, Džumhur je odmah u sljedećem gemu uspio još jednom oduzeti servis britanskom teniseru te povesti sa 5:3, a potom osvojiti i svoj servis za plasman u prvo finale u karijeri na ATP touru.



- U prvom setu nisam imao neke šanse. U drugom sam zaigrao bolje i kod vodstva od 6:5 uspio sam da se izdignem što mi je pomoglo u trećem setu. Bio sam malo umoran i u ovom meču, a nadam se da ću biti spreman za finale. To je moje prvo finale i moram da budem spreman - rekao je Džumhur poslije meča.



Pobjedom nad Edmundom i plasmanom u finale Džumhur je dobio dodatnih 60 bodova i na ATP live rankingu napredovao na rekordno 56. mjesto.



U finalu će igrati s pobjednikom meča Roberto Bautista Agut (Špa/1) - Jan-Lennard Struff (Njem).

(fena)