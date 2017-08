Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur, 67. igrač svjetske ATP lite, igrat će finale ATP turnira u Winston-Salemu protiv španskog tenisera Roberta Bautiste - Aguta, 15. igrača svijeta.

Foto: 24sata.info

Turnir se igra za nagradni fond od 664.825 dolara, a Džumhuru će to biti prvo finale na ATP touru u karijeri.



U polufinalu Sarajlija je bio bolji od Britanca Kylea Edmunda sa 1:6, 7:5, 6:3, za sat i 53 minute igre, dok je Bautista - Agut savladao njemačkog tenisera Jana - Lennarda Struffa sa 6:2 i 6:4.



- Bio sam malo umoran u ovom meču, a nadam se da ću biti spreman za finale. To je moje prvo finale i moram da budem spreman - rekao je Džumhur poslije meča protiv Edmunda.



Pobjedom nad Edmundom i plasmanom u finale Džumhur je dobio dodatnih 60 bodova i na ATP live rankingu napredovao na rekordno 56. mjesto.



- Finale će biti velika stvar za mene, za moju zemlju. Jedini sam igrač iz BiH u konkurenciji najboljih 100 tenisera. Mislim da su svi u mojoj zemlji budni i da me gledaju, a to me čini veoma ponosnim - naglasio je Sarajlija.



Bautista - Agut u ovoj godini je osvojio jedan ATP turnir (Chennai), a ukupno u karijeri ovojio je pet. Ovo mu je drugo uzastopno finale u Winston - Salemu, a prošle godine u meču za titulu poražen je od sunarodnjaka Pabla Carrena Buste.



Najbolji plasman na ATP listi bio mu je 13. mjesto, a do sada je u karijeri samo od nagrada na turnirima zaradio više od 6,9 miliona dolara.

Finale između Džumhura i Bautista - Aguta će biti odigrano večeras s početkom u 23.00 sati po srednjoevropskom vremenu.

(FENA)