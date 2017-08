Britanski teniser Andy Murray, trenutno drugi igrač svijeta, propustiće Grand Slam turnir US Open zbog povrede kuka.

Andy Murray / 24sata.info

"Bilo bi previše bolno za mene da osvojim turnir. Na kraju krajeva, zato sam i došao ovdje da to pokušam uraditi", kazao je Murray, prenose britanski mediji.



Murray je od nastupa na US Openu odustao svega dva dana prije početka posljednjeg Grand Slam turnira sezone. Britanac je osvojio US Open 2012. godine, što je bio njegov prvi od tri Grand Slam naslova.



Ove godine trebao je nastupiti kao drugi nosilac, a u prvom kolu protivnik mu je trebao biti Amerikanac Tennys Sandgren.





(AA)