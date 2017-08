Damir Džumhur poražen je u historijskom finalu, za Bosnu i Hercegovinu, ATP turnira u Winston-Salemu. Naš teniser izgubio je od 15. igrača svijeta, Roberta Bautista-Aguta, rezultatom 2:0 (6:4, 6:4).

Damir Džumhur / 24sata.info

Džumhuru je ovo bilo prvo finale na ATP touru u karijeri, a ujedno on je i prvi bh. teniser kojem je to pošlo za rukom, tako da je ovo finale turnira u Winston-Salemu bilo historijsko za Bosnu i Hercegovinu.



Bautista-Agut je u drugom gemu prvog seta oduzeo servis Džumhuru. U četvrtom gemu bio je na rubu novog brejka, međutim bosanskohercegovački teniser spasio je pet brejk lopti.



Popularni Džumi uspio je vratiti brejk zaostatka u sedmom gemu, a zatim je poravnao na 4:4. U ključnim momentima, u desetom gemu, Bautista-Agut je došao do set lopte i odmah je iskoristio za 6:4.



Drugi set je identično počeo. Španac je odservirao za 1:0, a zatim napravio brejk za 2:0. Naš najbolji teniser oduzeo je servis Špancu u petom gemu. Iako se Džumhur vratio, Bautista-Agut je već u osmom gemu napravio novi brejk.



Kada se činilo da je kraj, bosanskohercegovački teniser je ekspresnio po drugi put vratio brejk zaostatka i smanjio na 5:4. No, za potpuni preokret nije imao snage. Španac je novim brejkom dobio drugi set sa 6:4, te time i meč sa 2:0.



Turnir se igra za nagradni fond od 664.825 dolara, a nakon istog Džumhur će na ATP listi dođi do najboljeg rankinga u karijeri.







(SCsport)