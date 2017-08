Hrvatski tenisač Marin Čilić zadovoljan je što je na startu US Opena izbjegao Francuza Gillesa Simona protiv kojeg je ostvario samo jednu pobjedu u šest mečeva.

Marin Čilić / 24sata.info

Naime, drugi tenisač svijeta Andy Murray odustao je od nastupa na ovogodišnjem US Openu zbog ozljede kuka, a njegovo mjesto u ždrijebu zauzeo je Čilić, koji je peti nositelj, pa će umjesto protiv Francuza Simona u 1. kolu igrati protiv 26-godišnjeg Amerikanca Tennysa Sandgrena (104. na ATP ljestvici), kojemu će to biti prvi nastup na US Openu.



"Ova promjena ždrijeba mogla bi biti dobra za mene, jer ne moram na startu US Opena igrati protiv Simona, već idem na Amerikanca Sandgrena. Protiv njega dosad nisam igrao, a nismo čak niti trenirali zajedno. Pokušat ću od drugih tenisača koji su igrali s njime sakupiti nešto informacija o njegovoj igri, ali glavno je da ja budem koncentrirana na svoju igru". izjavio je Čilić.



Dosta igrača iz vrha svjetskog tenisa zbog ozljeda neće igrati na posljednjem Grand Slam turniru sezone.



"Ovo je velika slučajnost da imamo toliko otkaza. Đoković, Wawrinka i Nishikori neće igrati ostatak sezone, Raonić je bio na operaciji, a Murray ima problema sa ozljedom kuka. To je otvorilo ždrijeb, a ja sam još motiviraniji da napravim dobar rezultat na US Openu, ali i u nastavku sezone, te da dođem do svog cilja kojeg sam zacrtao na početku sezone, a to je da uđem među prvih pet tenisača na svijetu", rekao je Čilić, koji je 2014. osvojio US Open.







(FENA)