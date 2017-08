Damir Džumhur je napravio historijski uspjeh plasiravši se u finale ATP 250 turnira u američkom Winston-Salemu.

Foto: AFP

Do trofeja, ipak, nije mogao preko 15. tenisera svijeta Roberta Bautista-Aguta koji je slavio rezultatom 6:4, 6:4.



"Ovo je bila odlična sedmica za mene, odigrao sam dva finala u dvije sedmice. Ovo je odličan period za mene i najbolja sedmica jer sam imao pet odličnih pobjeda. Nažalost, u finalu mi je nedostajalo snage, vidjelo se da sam umoran. U oba seta sam ušao loše, pa sam se vraćao, a u ključnim momentima sam odigrao bez energije. Jednostavno, nisam uspio skupiti sve što je potrebno da bih mogao odigrati kvalitetno. Bautista-Agut je top 15 igrač, igrao je jučer vrlo dobro, skoro bez greške u bitnim trenucima. Što se tiče moje forme, ona je odlična, došlo je do nekih promjena, postao sam dosta mirniji na terenu", kaže Džumhur i dodaje:



"Velika je stvar što sam uspio tri vezana turnira odigrati na tako velikom nivou. Fizički pokazujem ono što trebam pokazivati, igram igru koju trebam igrati sa puno kreacije i varijacije. Kada ste mirni van terena, to se automatski pokaže na terenu. To mi je najviše pomoglo i nadam se da ću nastaviti tako", kaže Džumhur koji u utorak igra prvo kolo na US Openu protiv Pabla Cuevasa.



"Slijedi posljednji Grand Slam sezone. Dolazim sa velikim samopouzdanjem, ali i sa više umora nego inače. Imam dva dana za odmor, nadam se da će to biti dovoljno. Cuevas je težak protivnik, ali dobio sam jednog od najpovoljnijih nositelja turnira. On pruža puno bolje igre na zemlji i nije u sjajnoj formi, tako da se nadam da ću to iskoristiti", rekao je Džumhur, koji će od sutra biti 56. teniser svijeta.



"Napokon sam došao do tih najboljih 60 tenisera svijeta i trudit ću se da to ne ispustim. Blizu sam top 50, ali uvijek sam išao korak po korak. Vjerujem da mogu do kraja sezone ući među 50 najboljih na svijetu. Čak i da ne uđem, ali da ostanem među 60 najboljih, to je velika stvar i odličan uspjeh. Naravno, mene ovo ne zadovoljava, želim još više napredovati. Drago mi je da su uvijek postojali ljudi koji su vjerovali u mene, prije svih moji roditelji i brat koji su uvijek uz mene ma kakvi god rezultati bili. Također, moj prvi sponzor BH Telecom koji me godinama prati i koji ima veliku ulogu u svemu ovome. Naravno, veliko hvala mojoj djevojci koja me pratila na nekoliko posljednjih turnira i koja mi je bila zaista velika podrška. Nadam se da ću uz svu podršku koju imam od ljudi koje volim da ću uspjeti praviti dobre rezultate i da ću na US Openu pružiti dobre igre kao u prethodne tri sedmice", rekao je Džumhur.



(Klix.ba)