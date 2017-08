Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur u utorak počinje nastup na posljednjem Grand Slam turniru sezone - US Openu.

Damir Džumhur / 24sata.info

Nakon sjajnih nastupa na ATP turnirima američkom Winston-Salemu i meksičkom Los Cabosu, na kojim je igrao u finalu i polufinalu, te plasmana u finale na ATP Challengeru u Santo Domingu, Džumhur je u New York doputovao kao 56. igrač na ATP listi, što je njegov najbolji ranking u karijeri.



Prvi protivnik Džumhura bit će Pablo Cuevas, 31-godišnji Urugvajac, koji zauzima 31. mjesto na ATP listi. Najbolji ranking Cuevas je ostvario prije dvije godine, kada je bio 19. igrač svijeta.



To će biti prvi međusobni okršaj Džumhura i Cuevasa.



Ukoliko prođe prvu prepreku Džumhur će u drugom kolu igrati s pobjednikom meča između Argentinca Nikolasa Kickera i njemačkog kvalifikanta Cedrika-Marcel Stebea.



Najboljem bh. teniseru to će biti četvrti nastup na US Openu. Prošle godine je izborio u 2. kolo, dok je 2014. i 2015. godine eliminiran na startu takmičenja. U dosadašnjim nastupima na Grand Slam turnirima 25-godišnji Sarajlija je dva puta igrao u 3. kolu - 2014. na Australian Openu i godinu dana kasnije ne Roland Garrosu.



(FENA)