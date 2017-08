Kad je na Mastersu u Cincinnatiju prije tri sedmice poderao sve žive i tek u finalu izgubio od Grigora Dimitrova, teniski fanovi nadali su se da je Nick Kyrgios (22) napokon došao sebi i da će na US Openu biti odličan.

Nick Kyrgios / 24sata.info

No kontroverzni Australac, kojemu su karijeru umjesto rijetko viđenog talenta obilježili uglavnom incidenti, ispao je već u 2. kolu. I to od Johna Millmana, 235. igrača svijeta 6:3 1:6, 6:4, 6:1. Nije preveliki problem što je izgubio, događa se, ali Kyrgiosovo ponašanje tokom meča i nakon njega bilo je sramotno.



Kyrgios se glavno derao "Fuuuuck!", razbio je reket, za što je dobio kazneni poen, a dok je primao pomoć fizioterapeuta svađao se sa sucem.



"Ne, nisam psovao. Briga me što vam je rekao linijski sudac. Nisam psovao", lagao je Kyrgios, iako su svi čuli što je rekao.



Prije toga je zamolio skupljača loptica da mu istegne problematičnu ruku, a nakon poraza je na press konferenciji bio potpuno ravnodušan.



"Boli li me poraz? Ne. Zaboravit ću ga za pola sata. Idem u hotel, kupit ću si neku hranu i gledati televiziju", ispalio je Kyrgios.



Njegov trener je Sebastien Grosjean, bivši tenisač koji je uvijek bio potpuno posvećen igri i eventualni nedostatak talenta bi nadomjestio velikim zalaganjem i radom.



"Njega mi je jedino žao. Zaslužuje puno boljeg igrača od mene. Ja uopće nisam posvećen tenisu, uopće nemam motiva. Na Touru je puno više igrača koji su posvećeni ovom sportu, koji žele biti bolji i na tome rade svaki dan. Ja jednostavno nisam takav tip", rekao je Australac, prenosi Index.hr.



Iako mu godine prolaze, 17. teniser svijeta ne misli da će nešto mijenjati.



"Sumnjam. Iskreno, mislim da neću. Očajna mi je sezona na Grand Slamovima, prava noćna mora. Ali uopće se ne trudim. Evo, u Cincinnatiju sam prije polufinala protiv Ferrera sat vremena igrao košarku. Svaki dan sam haklao dva sata i u slastičarnici pio shakeove i to. Takva je moja karijera, kao roller coaster", zaključio je Kyrgios.







(24sata.info)