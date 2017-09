Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zaustavljen je u 3. kolu posljednjeg Grand Slama sezone US Opena.

Marin Čilić / 24sata.info

Od pobjednika US Opena iz 2014. godine u petak je bolji bio 29. nositelj Diego Schwartzman. Bilo je 4:6, 7:5, 7:5 i 6:4 za Argentinca.



Bio je to drugi susret Schwartzmana i Čilića na ATP touru i prva pobjeda argentinskog tenisača, kojemu je to ujedno prvi plasman u osminu finala nekog Grand Slam turnira.



(FENA)