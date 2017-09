Najbolji bh. teniser Damir Džumhur danas će u trećem kolu US Opena pokušati pobijediti ruskog predstavnika Andreja Rubljeva i tako ostvariti dugogodišnji cilj - plaman među 50 najboljih tenisera svijeta na novoj ATP rang listi.

Arhiv / 24sata.info

Naime, eventualnom pobjedom Džumhur bi na ATP listi preskočio Struffa, Harrisona, Karlovića, Bedenea i upravo današnjeg protivnika Rubljeva.



Damir je protiv njemačkog tenisera Stebea ostvario 14. pobjedu u zadnjih 17 mečeva te tako nastavio s igrama koje su ga dovele do renkinga karijere.



Nijemca je ostavio na jednom gemu u zadnja sva seta iako je izgubio prvi set, a na umor se žalio već po dolasku u New York.



Bolji žrijeb



"Odigrao sam jako dobar meč, iako nisam krenuo najbolje. Stebe ima opasnu igru, znao sam to jer smo igrali nedavno u Hamburgu gdje sam izgubio, ali samo također znao da imam veće šanse na tvrdoj podlozi. Odigrao sam dva perfektna seta, agresivno s dosta winnera. Naravno da sam zadovoljan. Mogu se nositi s umorom", s razlogom Džumhur pršti zadovoljstvom.



Damir nikad prije nije otišao dalje od trećeg kola Grand Slama, a oba puta su mu se ispriječili Top 10 igrači. Međutim, sad ipak ima nešto bolji žrijeb.



"Rubljev je napravio iznenađenje pobjedom protiv Dimitrova, u to nema sumnje, ali nadam se da ću smiriti Rusa i prvi put proći u četvrto kolo", rekao je Džumhur.



Pobjeda Rubljeva u tri seta protiv Dimitrova djeluje impresivno, posebno jer je Bugarin dobio zadnjih 13 odigranih setova. Ruku na srce, dosta toga ide na dušu osvajača Cincinnatija koji je imao 5:2 u prvom i 4:1 u drugom setu, ali je propustio obje prilike.



Veliki napredak



"Borio sam se, iako sam zaostajao u oba seta. Čekao sam priliku, pogodio par reterna i okrenulo se. Imao sam i sreće malo, ali tako to ide u tenisu. Prije sam forsirao. Ovako bi to opisao. Prije sam probijao zid da bi došao na drugu stranu. Sad tražim vrata i prolazim kroz njih. Ipak, neću promijeniti igračku filozofiju. Još uvijek sam agresivan. Moram biti jer jedino tako mogu parirati najboljima. Samo sad sam bolje fizički pripremljen i više dajem važnosti taktici, mentalnom dijelu igre", rekao je Rubljev.



Rus je prije dvije godine uvjerljivo dobio Džumhura na zemllji, ali obojica su puno napredovali zadnje vrijeme.



Meč između Džumhura i Rubleva igra se večeras u 20:10 sati.

(Klix)