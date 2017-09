Damir Džumhur nikoga ne ostavlja ravnodušnim. I to nije fraza.

Foto: Screenshot

Zbog svog ponašanja i temperamenta poznat je kao igrač s najtanjim živcima na Touru. Ali i sjajnim, ponekad i genijalnim potezima.



U trećem kolu US Opena igrao je provi Rubljova i u meču punom preokreta izgubio 4:6, 4:6, 7:5, 4:6.



Napeti susret dodatno je nervirao ionako živčanog Džumhura. Razbijao je reket od pod, svom snagom šakom lupao po torbi, a posebna poslastica gledateljima, mada ništa nisu razumjeli (osim ako su s ovih prostora), bila je njegova rasprava sa sutkinjom.



Jer meč je vodila Hrvatica Marija Čičak, a s obzirom da njezinu i Džumhurovu domovinu dijeli samo Sava, a povezuje praktično isti jezik, rasprava je bila žučna. Barem s Džumhurove strane. Čičak je davala sve od sebe da ga smiri, ali neuspješno.



Bosanski teniser poludio je u sedmom gemu trećeg seta, kada je njegov protivnik nesportski, i suprotno dobrim teniskim običajima, burno proslavio poen dobiven uz pomoć "neca". Naravno, u takvim slučajevima pravilo je da se ne likuje, nego rukom ispriča suparniku.



Ali, Rus je važan i sretni poen (vodio je 2:0 u setovima, dok je u tom trenutku u trećem gubio 2:4, a suparniku je tako onemogućio da povede 5:2) slavodobitno slavio, na što je Džumhur naravno poludio i stao psovati.



Sutkinja ga je opomenula na službenom jeziku, engleskom. Ali, Džumhur je raspravu poveo na njihovom materinjem.



"Je li ovo OK?! Pitam te je li ovo tebi OK?! Pitam te i odgovori mi, pa ću ja tebe da slušam!" sipao je ljutito Bosanac.



"Gle, ne mogu ti odgovorit s osobnog stajališta..." uzvraćala je Čičak sa stolice, ali joj Džumhur nije dopuštao da završi.



"Je li OK pogoditi nec i ovo raditi? Tebi je OK? Ja nisam ništa njemu reko, reko sam sam sebi! Nemoj mi molim te ništa govoriti do kraja meča..."



Čičak je nastavljala pomirljivo, čak dajući do znanja da je na susjedovoj strani: "Damire, molim te, smiri se. Naravno da nije OK, ali ja moram biti neutralna. Ne smijem to javno reći jer bih se stavila na tvoju stranu. Ne želim da tako reagiraš na nešto što je banalno..."



Džumhur se tek na to ražestio: "Tebi je ovo banalno? Meni baš nije banalno..".



Džumhur reket by lolmids



(Avaz)