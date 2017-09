Italijanski teniser Fabio Fognini ostaće bez nagradnog fonda i bodova sa ovogodišnjeg US Opena zbog incidenta sa sudijom.

Arhiv / 24sata.info

Fognini je diskvalifikovan sa Otvorenog prvenstva SAD zbog vrijeđanja sudije Louise Engzell u meču prvog kola sa sunarodnikom Stefanom Travagliom, prenosi B92.



On je izgubio taj meč, ali je u konkurenciji dublova stigao do trećeg kola, zbog čega su organizatori odlučili da mu, osim finansijske kazne (24.000 dolara), oduzmu nagradni fond i stečene bodove.



Trenutno 26. igrač na ATP listi trebalo je da zaradi 63.000 dolara za nastup u New Yorku, a ne samo da će ostati bez te sume, već postoji mogućnost da bude suspendovan sa svih Grand Slam turnira.



Organizacioni bord turnira je u subotu saopštio da sprovodi istragu o tome da li je Fognini načinio teži prekršaj.



Ukoliko bude utvrđena krivica, teniseru iz Sanrema mogla bi da bude izrečena i kazna u iznosu od 250.000 dolara.



(FENA)