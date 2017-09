U prvom polufinalu tenisača na US Openu sastat će se Pablo Carreno Busta i Kevin Anderson.

U sinoćnjim četvrtfinalnim mečevima Španjolac Carreno Busta bio je bolji od Argentinca Diega Schwartzmana 6-4, 6-4 i 6-2 po setovima, dok je Južnoafrikanac Anderson svladao domaćeg tenisača Sama Querreyja 7-6(5), 6-7(9), 6-3 i 7-6(7).



Za oba tenisača to je prvi plasman u polufinale nekog Grand Slam turnira, a s obzirom da se međusobno susresti u polufinalu, za jednog od njih bit će to ujedno i prvo finale jednog od četiri najveća turnira na svijetu.



U utorak su odigrana i dva ženska četvrtfinala, a plasman u završnicu izborile su dvije Amerikanke Sloane Stephens i Venus Williams.



Stephens je svladala Letonku Anastasiju Sevastovu 6-3, 3-6 i 7-6(4), dok je Williams bila bolja od Čehinje Petre Kvitove 6-3, 3-6 i 7-6(2) po setovima.



U srijedu su na programu preostali susreti četvrtfinala US Opena. U muškoj konkurenciji sastaju se Roger Federer - Juan Martin del Potro i Rafael Nadal - Andrey Rublev, a u ženskoj Karolina Pliskova - CoCo Vandeweghe i Madison Keys - Kaia Kanepi.

