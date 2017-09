Amerikanka Coco Vandeweghe plasirala se u polufinale posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena nakon što je u polufinalu pobijedila Čehinju Karolinu Pliskovu 7-6 (4), 6-3.

Coco Vandeweghe

Vandeweghe je ulaskom u polufinale ostvarila svoj najveći uspjeh na US Openu, a zanimljivo u dosadašnjih osam nastupa u New Yorku nikada nije prošla dalje od drugog kola.



Pliškova, koja je prošle godine igrala u finalu, je porazom ostala bez prvog mjesta na WTA ljestvici. Od ponedjeljka će novi svjetski broj jedan bifi Španjolka Garbine Muguruza.



Vandeweghe je treća Amerikanka u polufinalu ovogodišnjeg US Opena nakon što su polufinale izborile Venus Williams i Sloane Stephens. U polufinalu će igrati protiv pobjednice dvoboja između sunarodnjakinje Madison Keys i Estonke Kaie Kanepi.





(FENA)