Prvi put nakon 1981. godine u polufinalu US Opena igrat će četiri američke teniserke.

U posljednjem četvrtfinalnom ogledu Madison Keys je pobijedila Estonku Kaiu Kanepi 6:3, 6:3, pridruživši se u polufinalu sunarodnjakinjama Coco Vandeweghe, Venus Williams i Sloane Stephens, prenosi HRT.



Posljednji put četiri Amerikanke su igrale u polufinalu US Opena davne 1981. godine. Među četiri su se tada probile Tracy Austin, Chris Evert, Martina Navratilova i Barbara Potter, a slavila je Austin.



- Ovo je čudo, veliki dan za američki ženski tenis - kazala je 22-godišnja Keys koja će u polufinalu igrati protiv Coco Vandeweghe (24). Do sada su igrale dva puta, a oba meča je dobila Keys.



U drugom polufinalu snage će odmjeriti 37-godišnja Venus Williams i 13 godina mlađa Sloane Stephens. Bit će to njihov treći međusobni meč, a oba dosadašnja dobila je Stephens.

