Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur nakon sjajnih nastupa na američkoj turneji vratio se u BiH.

Foto: 24sata.info

Iza njega je najuspješniji period u profesionalnoj karijeri, na ATP turnirima u američkom Winston-Salemu i meksičkom Los Cabosu izborio je nastupe u finale i polufinale, na ATP Challengeru u Santo Domingu također se plasirao u finale, dok je nedavnu seriju u augustu završio nastupom u trećem kolu Grand Slam turnira US Opena u New Yorku.



- Zadovoljan sam kontinuitetom. Igrao sam s igračima koji su bolje rangirani od mene, s dosta njih sam igrao ranije. Sretan sam što sam na vrhunskom nivou. Sve se to odrazilo na rankingu na ATP listu. Uvijek imate uspone i padove. Sport je takav, a mislim da ovaj nivo igre koji sada imam mogu da zadržim do kraja godine. Najbitnije je da nije bilo nikavih povreda - rekao je Džumhur.



Kazao je da je plan da do kraja sezone odigra šest ili sedam turnira.



- Igrat ću sigurno tri turnira u Aziji, odnosno u Kini. Nakon toga slijede Moskva, Beč i Pariz. Uzeo sam malo odmora jer mislim da mi je to potrebno, ali od ponedjeljka krećem s treninzima - zaključio je bh. teniser.



Prije konferencije Džumhur je obišao štićenike JU"Mjedenica".

(FENA)