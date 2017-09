Početkom proteklog mjeseca bila je 957. teniserska svijeta, a od večeras je nova osvajačica US Opena. Sloane Stephens je u finalu US Opena savladala veliku prijateljicu Madison Keys (6:4, 6:0) i zaokružila sjajan povratak na veliku scenu nakon što se skoro godinu dana oporavljala od povrede stopala.

Foto: Twitter

U meču velikih prijateljica koje su tragale za svojom prvom Grand Slam titulom, finalu US Opena u kojem su po prvi put nakon 2002. godine, kada je Serena savladala sestru Venus Williams, igrale dvije Amerikanke, slavila je Sloane Stephens nakon sat vremena i dvije minute igre.



Stephens je posljednji meč u 2016. godini odigrala početkom avgusta nakon čega je operisala stopalo. Na takmičenja se vratila početkom jula ove godine. Startala je s porazom na Wimbledonu, a onda je poražena i na WTA turniru u Washingtonu. Poraz u Washingtonu zabilježen je 1. avgusta kada je zauzimala 957. mjesto na WTA rang-listi. Uslijedio je veliki povratak...



U narednih 16 mečeva 24-godišnja Stephens je ostvarila 14 pobjeda i samo dva poraza, oba u polufinalima WTA turnira u Torontu i Cincinnatiju. Taj učinak donio joj je finale US opena do kojeg je stigla savladavši Venus Williams u polufinalu.



Večeras je savladala veliku prijateljicu i 16. teniserku svijeta, 22-godišnju Madison Keys s 2:0 u setovima i sada u posljednjih 17 mečeva ima učinak od 15 pobjeda i dva poraza. Njen trenutni renking je 83. mjesto, ali nakon ove pobjede ulazi u društvo najboljih 20 teniserki svijeta na WTA listi. Najbolji renking karijere imala je 21. oktobra 2013. godine kada je bila 11.



Stephens je do pobjede stigla čistom rutinom, a ako je bilo imalo neizvjesnosti, gledali smo je u prvom setu. Obje teniserke su imale uspješne servise do petog gema kada Stephens pravi prvi brejk. Razliku je održavala bez većih poteškoća, a onda je u devetom gemu upisala novi brejk za 6:3 i 1:0 u setovima.



Drugi set je bio "jednosmjerna ulica". Za oko 24 minute Stephens je vodila s 5:0 i bilo je samo pitanje vremena kada će doći do titule na US Openu, odnosno do svoje prve Grand Slam titule u karijeri. To se desilo odmah u šestom gemu. Keys je pružala otpor, spasila dvije meč lopte koje je imala Stephens, ali bolje od toga nije mogla. Stephens je u drugom setu slavila rezultatom 6:0 i osvojila titulu.



