Španac Rafael Nadal pobjednik je teniskog Grand slam turnira US Open u New Yorku.

Foto: 24sata.info

Nadal, prvi nosilac turnira, u finalu je pobijedio Južnoafrikanca Kevina Andersona sa 6:3, 6:3, 6:4, za dva sata i 28 minute igre.



Španac je dominirao tokom cijelog meča i došao do treće titule na US Openu, a ukupno 16. na grand slam turnirima.



Nadal se zahvaljujući ovoj pobjedi učvrstio na liderskoj poziciji ATP liste, ispred najvećeg rivala Rogera Federera koji preuzima drugo mjesto od Britanca Andyja Murraya.



Šampionu US Opena pripao je i ček u vrijednosti 3,7 miliona dolara, a finalisti 1,82 miliona.

(FENA)