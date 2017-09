Garbine Muguruza od danas je vodeća teniserka na WTA listi.

Arhiv / 24sata.info



Na Grand US Open turniru u New Yoku Španjolka je došla do četvrtog kola, što joj je bilo dovoljno da sa treće pozicije preuzme vrh i postane prva teniserka svijeta.



Veliki napredak ostvarila je i američka veternaka Venus Williams, polufinaliskinja US Opena, koja je sa devetog napredovala na peto mjesto.



Čehinja Karolina Pliškova je s prvog mjesta pala četvrto, dok se među "top 10" probila Latvijka Jelena Ostapenko.



Najbolja bosanskohercegovačka teniserka Dea Herdželaš zadržala je 350. mjesto, Jelena Simić rangirana je na 451., a Ema Burgić Bucko na 837. mjestu.



WTA lista (11. septembra): :

1. (3.) Garbine Muguruza Blanco (Špa) 6030

2. (2.) Simona Halep (Rum) 5965

3. (4.) Jelina Svitolina (Ukr) 5640

4. (1.) Karolina Pliškova (Češ) 6390

5. (9.) Venus Williams (SAD) 4756

6. (5.) Caroline Wozniacki (Dan) 4640

7. (7.) Johanna Konta (VBr) 4520

8. (8.) Svetlana Kuznjecova (Rus) 4410

9. (10.) Dominika Čibulkova (Slk) 3770

10. (12.) Jelena Ostapenko (Lat) 3502

...

350. (350) Dea Herdželaš (BiH) 116

451. (448) Jelena Simić (BiH) 73

837. (837) Ema Burgić Bucko (BiH) 16

(FENA)