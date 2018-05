Bosanskohercegovački teniseri Damir Džumhur i Mirza Bašić osigurali su glavni žrijeb na najvećem teniskom turniru u sezoni, Wimbledonu.

Mirza Bašić / 24sata.info

Danas je objavljena lista sigurnih učesnika u glavnom žrijebu Wimbledona, a na njoj se nalaze imena dvojice najboljih bh. tenisera, Damira Džumhura i Mirze Bašića.



Treći Grand Slam turnir u sezoni počinje 2. jula i trajat će do 15. jula u All England Tennis and Croquet Clubu u Vimbldonu. To će biti 132. izdanje kultnog teniskog turnira.



Prije toga treba da se odigra i drugi Grand Slam turnir u sezoni, Roland Garros, na kojem će također svoje mjesto u glavnom žrijebu zauzeti Bašić i Džumhur.







(SCsport)