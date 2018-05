Najtrofejniji bh. tenisač i 30. igrač na svjetskoj ATP listi Damir Džumhur, ambasador organizacije Save the Children, podržao je društveno odgovornu kampanju kojom se promovira pravo svakog djeteta na pohađanje predškolskog programa.

Foto: FENA

- Obavezan predškolski program je važan. Tako svako dijete može dobiti najbolji mogući početak na putu ka ostvarenju snova - poručuje Damir Džumhur u video spotu u kojem važnu ulogu imaju djeca, njihovi snovi, želje i ambicije, saopćeno je iz organizacije Save the Children.



Uspješni sportista svjestan je brojnih prednosti koje predškolsko obrazovanje i odgoj znače za svako dijete. Ono predstavlja temelj za uspjeh i razvoj svake osobe. Brojne studije dokazale su da djeca koja pohađaju predškolsko obrazovanje statistički postižu bolji uspjeh u kasnijem školovanju, iskazuju viši stupanj emocionalne zrelosti, socijalne osviještenosti, zdravih navika i kreativnosti.



Nažalost, po učešću djece u predškolskim programima, BiH se nalazi na zadnjem mjestu među evropskim zemljama. Oko 17 posto djece u BiH, od čega samo oko dva posto djece iz ugroženih grupa, pohađa predškolske ustanove.



Čak i kada je u pitanju zakonom obavezan predškolski program u godini pred polazak u školu, procenat djece koja su njime obuhvaćena je nizak – tek oko 50 posto. Problem je i što se obavezni program u godini pred polazak u osnovnu školu ne sprovodi u svim dijelovima BiH, iako njegovo trajanje od 150 sati raspoređenih na dva sata sedmično (u većini slučajeva), predstavlja samo neophodni minimum.



Istovremeno, u ekvivalentnim programima u EU, prosjek sedmičnog fonda sati je 29, a program traje cijelu godinu, odnosno dvije godine za djecu od četiri do šest godina.



Organizacija Save the Children u BiH kroz svoj program već dugi niz godina podržava obrazovne vlasti u BiH u provedbi obaveznog predškolskog programa.



U okviru kampanje "Svako dijete - bez izuzetka" Save the Children poziva na stvaranje mogućnosti da sva djeca imaju osnov za dobar i jednak početak kroz pristup obaveznom predškolskom obrazovanju. Posebno se to odnosi na isključenu i marginaliziranu djecu, kao što su djeca pripadnici etničkih manjina (naročito Romi), djeca s poteškoćama u razvoju, djeca bez roditeljskog staranja i djeca pod rizikom od razdvajanja od porodice, te djeca koja žive u siromaštvu ili udaljenim ruralnim područjima.



Svako dijete u Bosni i Hercegovini, bez obzira na mjesto stanovanja, socijalno stanje porodice, etničku pripadnost, spol ili zdravstveno stanje, ima pravo na obavezan predškolski program u godini pred polazak u školu.



To je poruka kampanje koja će u narednih mjesec dana imati za cilj podizanje svijesti roditelja, te stručne i široke javnosti o značaju i važnosti predškolskih programa za bh. društvo u cjelini, saopćeno je iz ove organizacije.



(FENA)