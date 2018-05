Trener Novaka Đokovića Marjan Vajda izjavio je da je srbijanski teniser na dobrom putu da se vrati na nekadašnji nivo igre. Đoković je trenutno 22. na ATP listi.

- Mislim da je sada na 80 posto od svojih mogućnosti iz najboljih dana. Protiv Rafaela Nadala u Rimu je pokazao šta može. Vidim da je veoma posvećen, da ima puno samopouzdanja. Nedostaje mu još samo malo pa da se vrati na staru stazu slave. Blizu je. Ako nastavi ovako, bit će to veoma brzo - rekao je Vajda za srbijanske medije.



On je ispričao i kako je došlo do njegovog povratka u stručni štab Novaka Đokovića.



- Novak mi je jednom poslao poruku s pitanjem šta mislim o njegovoj igri danas. Lukavo je to uradio! Šta sam mogao da mu odgovorim poslije godinu pauze? Nisam očekivao poziv da se vratim. Novak je za mene šampion i samo ga takvim vidim - rekao je Vajda.







