Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa, nakon što je u tri seta savladao Jaumea Munara.

Novak Đoković / 24sata.info

Rezultat po setovima bio je 7:6, 6:4, 6:4.



Đoković je loše krenuo u meč i već na startu izgubio servis, ali je odmah vratio brejk za 1:1. Sigurno je odservirao, a potom napravio novi brejk za prednost od 3:1. U devetom gemu Munar oduzima servis Novaku, a potom izjednačava. Set je otišao u taj brejk, a Novak je tamo bio uspješniji sa 7:1 i došao do prednosti u setovima.



U drugom setu Nole prvi dolazi do brejka, ali protivnik odmah uzvraća za 2:2. Potom Srbin pravi novi brejk u devetom gemu, a potom sigurno servira za osvajanje drugog seta.



U trećem setu vidjeli smo samo jedan brejk, a on je bio dovoljan srpskom teniseru da dođe do pobjede. Pri rezultatu 3:3, Novak oduzima servis protivniku, a onda do kraja seta sigurno servira i dolazi do pobjede.



Đoković će u trećem kolu snage odmjeriti sa Robertom Bautistom Agutom koji je takođe u tri seta savladao Kolumbijca Santiaga Giralda.





(24sata.info)