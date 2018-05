Najbolji bosanskoherecgovački teniser, Damir Džumhur, izborio je plasman u treće kolo Roland Garrosa pobjedom protiv Radua Albota rezultatom 3:2. Po setovima je bilo 6:3, 6:3, 5:7 i 1:6 i 7:5.

Damir Džumhur / 24sata.info

Nakon odličnog nastupa u prvom kolu protiv Denisa Kudle, Džumhur je impresivno ušao u meč i protiv Moldavca, pa je mirisalo na to da duel neće biti dug, te da će Sarajlija nakon tri seta proći u treće kolo. Ipak, to se nije dogodilo.



Džumhur odlično otvara duel. Već nakon prva tri gema imao je 3:0, a onda se Albot vraća. Na brejk Moldavca, Džumhur odgovara ri-brejkom i privodi prvi dio igre u svoju korist.



U drugom setu slična priča, s tim da je ovaj put Damir morao napraviti tri brejka kako bi došao do rezultata 6:3.



Nakon toga Albot je zaigrao znatno bolje. Treći set je bio fantastičan, a malo je nedostajalo da vidimo nesvakidašnji preokret. Albot je vodio rezultatom 5:0, sa tri brejka prendosti, ali je Džumhur vratio sve na početak i poravnao na 5:5. Kada su svi očekivali i kompletan preokret Damira, uslijedio je novi pad i Moldavac osvaja svoj prvi set danas.



Sa dobrom igrom nastavio je Albot i u četvrtom setu kojeg je ekspresno riješio u svoju korist rezultatom 6:1, pa je pobjednik odlučen nakon odlučujućeg petog seta.



Prvi je do brejka stigao Albot. Došao je do prednosti od 4:2 i činilo se da će to biti dovoljno za pobjedu. Ipak, Džumhur odgovara sa dva vezana gema i set je otišao u neizvjesnu završnicu.



Maratonski meč završen je još jednim preokretom. Pri rezultatu 5:5, Džumhur pravi brejk i prolazi u treće kolo drugog Grand Slam turnira u sezoni.





(SCsport)