Sa još nenavršenih 16 godina života Amila Jusufbegović, djevojčica iz sarajevskog teniskog kluba Winner od 2. juna u Banjoj Luci igrat će svoj prvi profesionalni teniski turnir u životu.

Foto: FENA

Ova mlada nada bosanskohercegovačkog tenisa u 2018. godini osvojila je državno prvenstvo BiH u kategoriji do 16 godina, ali i međunarodni turnir IMG discovery open u Dubrovniku. Nakon zapaženih rezultata logičan slijed događaja bio je i ulazak u profesionalne vode. Međutim, put do prvog profesionalnog turnira u karijeri i sve ono što slijedi u narednom periodu za Amilu i njene najbliže nisu bili nimalo lagani.



- Tenis je moja najveća ljubav. Treninzi znaju biti jako naporni, ali kada volite nešto, onda nema prepreka i ništa nije teško - kaže mlada teniserka.



Dodaje da je za njene uspjehe najviše zaslužan otac Damir, koji joj je i trener.



- Ne mogu izostaviti ni Ismara Gorčića i kondicionog trenera Adija Halepovića. Međutim, sada smo u fazi kada je potrebno ono naučeno pokazati i na međunarodnoj sceni. A, za sve to su potrebna finansijska sredstva koja za naše prilike i nisu mala - pojašnjava Jusufbegović.



Odlazak na turnir u Banja Luku također su finansirali roditelji, ali ovaj put je imala i podršku Općine Centar.



- Do sada nisam imala nikakvu pomoć osim podrške roditelja. Bila sam ugodno iznenađena Općinom Centar i načelnikom Nedžadom Ajnadžićem koji je izdvojio finansijska sredstva za pripreme i treninge. Ovim putem iskreno zahvaljujem i obećavam da ću dati sve od sebe da opravdam povjerenje ove lokalne zajednice - dodala je mlada sarajevska teniserka.



(FENA)