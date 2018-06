Prvi reket Srbije Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Roland Garrosa pobjedom nad Špancem Roberto Bautistom-Agutom.

Novak Đoković / 24sata.info

Đoković je slavio u četiri seta i to sa 6:4, 6:7, 7:6 i 6:2.



Oba tenisera su sigurno ušla u meč. Nije bilo čak ni prilike za brejk do osmog gema, kada je Novak prokockao dvije. Ipak, dva gema kasnije Đoković oduzima servis protivniku i to kad je bilo najbitnije i osvaja prvi set.



Đoković je odlično krenuo i u drugom setu. Već u drugom gemu je napravio brejk, ali se Španac vratio u sedmom. Set je otišao u taj brejk, a tamo je Agut bio uspješniji sa 8:6 i izjednačio u setovima.



U trećem setu vidjeli smo čak šest brejkova, po tri na obje strane, pa je i on riješen u taj brejku. Đoković je tamo imao jedan mini brejk više i ponovo došao do prednosti u setovima.



Sjajna igra Novaka viđena je u četvrtom setu. Odmah je poveo sa 3:0, da bi potom izgubio jedan gem. Nakon toga pravi novi brejk i dolazi u priliku da servira za meč. Međutim, Španac se ne predaje i osvaja brejk, te smanjuje na 5:2. Ipak, već na sljedećem svom servisu nije dovoljno dobro odigrao, pa je Novak dobio tri meč lopte. Prvu ne koristi, ali koristi drugu i prolazi u naredno kolo.



Novak će u narednoj rundi drugog Grand Slama sezone igrati protiv još jednog Španca Fernanda Verdasca koji je savladao Bugarina Grigora Dimitrova sa 3:0 u setovima.





(NN)