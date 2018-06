Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur ne krije tugu nakon poraza od Nijemca Alexandera Zvereva, trećeg tenisera svijeta, u 3. kolu Roland Garrosa.

Arhiv / 24sata.info

Džumhur je bio veoma blizu iznenađenja i plasmana u osminu finala, ali je na kraju ostao bez pobjede. Zverev je slavio rezultatom 3:2 u setovima (6:2, 3:6, 4:6, 7:6 /7:3/, 7:5).



"Ne znam šta bih mogao kazati nakon ovakvog meča i ovakvog poraza koji boli. Jako sam tužan, nisam razočaran jer sam pružio dobru igru i borio sam se. Moram priznati da sam tužan, jer znam da sam bio jako blizu pobjede. Pružio sam jako dobru partiju, ali sam nakon četiri sata borbe izgubio nakon toliko dobrih i pozitivnih stvari. To govori kakav je tenis sport i koliko je nekada teško doći do pobjede bez obzira na to koliko dobro igrate i koliko se borite. Zverev nije bez veze tu gdje jeste. Pokazao je mentalnu snagu koju posjeduje i koja je nevjerovatna. U ključnim momentima igra najbolji tenis. Mogu reći da sam kroz veći dio meča bio bolji, ali nisam uspio da u ključnim momentima napravim ono što sam trebao i što sam radio tokom meča", kazao je Džumhur.



Džumhur je svjestan da je imao veliku šansu pred sobom, a najviše ga raduje što je pokazao da se može nositi s najboljim teniserima svijeta.



"Jako je teško govoriti nakon ovakvog poraza. Znao sam da je velika šansa, mislim da sam pokazao da mogu igrati s najboljim igračima koji su u najboljoj formi na najvećim turnirima tako da ne mogu ni sam sebi niti mi bilo ko može zamjeriti, ali velika bol ostaje zbog toga što nisam pobijedio. Mnogo se može pričati o propuštenim šansama, ali to ću ostaviti za kasnije kada se vratim u Sarajevo", rekao je bh. teniser.

(Klix)