Prvi teniser svijeta Rafael Nadal savladao je Nijemca Maximiliana Marterera (70. ATP) rezultatom 3:0 u setovima (6:3; 6:2; 7:6) u susretu četvrtfinala Roland Garrosa čime je izborio plasman u polufinale ovog Grand Slama.

Rafael Nadal / 24sata.info

Njemački teniser bolje je otvorio susret i već u prvom gemu napravio je break s kojim je stigao u prednost od 2:0, ali Nadal u četvrtom i šestom gemu pravi dva uzastopna breaka, stiže do vodstva od 5:2, a onda sigurnom igrom na svoj servis dolazi do vodstva od 1:0 u setovima.



Za razliku od prvog, Nadal je u drugom setu odmah na početku napravio break, a onda u sedmom gemu pri vodstvu od 4:2 pravi novi break i sa sigurnih 6:2 u gemovima dolazi do prednosti od 2:0 u setovima.



Treći set donio je puno više neizvjesnosti nego prva dva, a oba tenisera napravila su po jedan break u četvrtom i petom gemu, pa je pobjednik odlučen tek nakon tie-breaka. Nadal je opet ubacio u brzinu više i bez većih problema dolazi do trećeg osvojenog seta, odnosno pobjede i plasmana u polufinale, prenosi Klix.ba.



Nadal će u polufinalu Roland Garrosa igrati protiv Argentinca Diega Sebastiana Schwartzmana (12. ATP).







(24sata.info)