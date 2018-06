Austrijski tenisač Dominic Thiem plasirao se u polufinale Roland Garrosa nakon što je u prvom četvrtfinalnom ogledu nadigrao drugog nositelja Nijemca Alexandera Zvereva.

Foto: 24sata.info

Thiemu je trebao samo jedan sat i 50 minuta da nadigra Zvereva 6:4, 6:2, 6:1 po setovima. Tri pobjede u pet setova u ranijim kolima Roland Garrosa očito su ostavile posljedice na Zvereva koji se nije uspio ozbiljnije suprotstaviti Thiemu.



Sljedeći protivnik Austrijancu, kojemu će to biti treće uzastopno polufinale Roland Garrosa, bit će pobjednik dvoboja između Srbina Novaka Đokovića i Talijana Marca Cecchinata.



U ženskoj konkurenciji u polufinale se plasirala Amerikanka Madison Keys koja je nadigrala Kazahstanku Juliju Putincevu 7:6(5) i 6:4, te je prvi put u karijeri izborila mjesto u polufinalu pariškog Grand Slama.



U polufinalu Keys ide na sunarodnjakinju Sloane Stephens, koja je bila bolja od Ruskinje Darije Kasatkine 6:3 i 6:1 po setovima.



Bit će to repriza prošlogodišnjeg finala US Opena u kojemu je slavila Stephens.







