Jedna od opcija za koju je Google bio uvjeren kako će se često koristiti uskoro se gasi YouTube je i dalje dominantan kada je u pitanju platforma za reprodukciju i dijeljenje videozapisa, iako su mnogi bili uvjereni da će polako ali sigurno ta Googleova usluga gubiti sjaj.

U stvarnosti se ipak događa nešto sasvim drugo, YouTube ostaje prvi izbor stotine miliona ljudi širom svijeta, što naravno nikako ne znači da je savršen, iako se konstantno trudi poboljšavati postojeće i uvoditi nove opcije.



Ipak, neke od opcija za koje su svi, pa tako i sam YouTube, bili uvjereni kako će biti apsolutni hit, gase se. Upravo to s posljednjim danima ljeta dogodiće se s opcijom YouTube Video Editor, koja je do sada omogućavala svim korisnicima ovog servisa da svoje videozapise uređuju izravno na YouTubeu, bez potrebe za instalacijom posebnih aplikacija za uređivanje videa.



Kako je većina takvih aplikacija uglavnom kompleksna, a nisu baš ni jeftine, YouTube je bio uvjeren kako će njihov Video Editor biti savršen izbor i apsolutni hit…



Na kraju je ispalo sasvim drugačije. Iako nisu objavljene konkretne brojke o tome koliko je korisnika zapravo upotrebljavalo YouTube Video Editor, sasvim je jasno da se radi o minornom postotku, čim se sam YouTube odlučio ugasiti ovu opciju. Gašenje će se dogoditi 20. septembra, što je krajnji rok za sve one koji su eventualno započeli kreiranje i uređivanje videozapisa unutar YouTube Video Editora. Nakon toga dana više neće moći napraviti apsolutno ništa.



Očigledno su korisnici presudili YouTube Video Editoru, bez obzira na ranije spomenute razloge koji bi svakako trebali ići u korist toj aplikaciji. Dodatni je problem što se posljednjih godina, kako raste popularnost videoklipova, pojavio popriličan broj aplikacija upravo za obradu videa, a one su, ako je suditi po ovom potezu, mnogo bolje “sjele” svima koji se bave obradom videa.



Na kraju, činjenica je da od 20. semptembra 2017. YouTube Video Editor više neće postojati. Ostaće dostupne samo opcije unutar stavke Poboljšanja, koje vam omogućuju korekciju boja u videozapisima, dodavanje raznih filtera, izrezivanje videa, što će vam biti sasvim dovoljno.



